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Вучич: Россия и ЕС «поборются» за строительство железной дороги из Сербии в Черногорию

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Компании России и ЕС будут соревноваться за право построить участок скоростной железной дороги из центральной Сербии до границы с Черногорией, заявил сербский лидер Александр Вучич.
Вучич: Россия и ЕС «поборются» за строительство железной дороги из Сербии в Черногорию
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Christian Spicker

«Видите, как европейцы улыбаются, ведь мы об этом ранее разговаривали с россиянами, и у них сразу улыбки, потому что сами заинтересованы. Посмотрим, будет тяжёлое соревнование», — цитирует его РИА Новости.

Вучич уточнил, что речь идёт о строительстве пути от Валево до Врбницы. Протяжённость дороги составляет около 209 км.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что путепровод тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления до МКАД готов на 80%.

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