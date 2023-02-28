Вучич: Россия и ЕС «поборются» за строительство железной дороги из Сербии в Черногорию
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«Видите, как европейцы улыбаются, ведь мы об этом ранее разговаривали с россиянами, и у них сразу улыбки, потому что сами заинтересованы. Посмотрим, будет тяжёлое соревнование», — цитирует его РИА Новости.
Вучич уточнил, что речь идёт о строительстве пути от Валево до Врбницы. Протяжённость дороги составляет около 209 км.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что путепровод тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления до МКАД готов на 80%.