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Tesla построит завод в мексиканском штате Нуэво-Леон

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Компания-производитель электрокаров Tesla договорилась с властями Мексики о строительстве своего нового завода в городе Монтеррей в штате Нуэво-Леон.
Tesla построит завод в мексиканском штате Нуэво-Леон
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

Об этом сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Да, они инвестируют в Мексику. Завод будет построен в Монтеррее, и они взяли на себя ряд обязательств, связанных с нехваткой воды», — сказал он в Национальном дворце.

Обрадор отметил, что нехватка водных ресурсов для населения была ключевым вопросом организации крупного автопроизводства в этом регионе, пишет РИА Новости.

Tesla инвестирует в постройку там акведука и в развитие действующей плотины Ла-Либертад.

Летом прошлого года The Wall Street Journal сообщил, что Tesla закрывает офис в Сан-Матео (Калифорния), чтобы сократить расходы.

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