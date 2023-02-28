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Премьер: армия Мали вызывает страх у террористов благодаря поставкам из России

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Поставки российской военной техники в Мали позволили стране переломить ситуацию с терроризмом, заявил премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.

«Террористы больше не вызывают страх малийцев. Наоборот, малийская армия вызывает страх у террористов, это важно», — цитирует РИА Новости премьера.

Он отметил, что сотрудничество с Россией в военной сфере будет продолжено.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дипломатией преследования линию поведения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля во время африканского турне Сергея Лаврова.

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