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План ЕС: Сербия не будет выступать против членства Косова в международных организациях

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В рамках плана по нормализации, предложенного ЕС, Сербия не будет выступать против членства Косова в международных организациях, говорится в тексте плана, предварительно согласованном сторонами.

Отмечается, что стороны исходят из невозможности каждой из них представлять другую на международной арене.

«Сербия не будет выступать против членства Косова в какой-либо международной организации», — цитирует РИА Новости документ.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что глава Сербии Александр Вучич и лидер частично признанного Косова Альбин Курти на переговорах в Брюсселе договорились избегать любых действий, которые могли бы привести к напряжённости.

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