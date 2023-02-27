Секретарь Совбеза России Патрушев встретился с президентом Алжира Теббуном

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Патрушев отметил, что Россия видит в Алжире одного из ключевых внешнеполитических партнёров. По его словам, позиции стран близки или совпадают по большинству вопросов международной и региональной повестки.

«Обсуждены вопросы взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, а также иные вопросы российско-алжирского сотрудничества в сфере безопасности», — говорится в сообщении российского Совбеза.

Посол России в Алжире Валерьян Шуваев ранее рассказал RT о перспективных направлениях сотрудничества двух стран.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic заявил, что Алжир входит в число лидеров среди претендентов на вступление в БРИКС.