Секретарь Совбеза России Патрушев встретился с президентом Алжира Теббуном
Патрушев отметил, что Россия видит в Алжире одного из ключевых внешнеполитических партнёров. По его словам, позиции стран близки или совпадают по большинству вопросов международной и региональной повестки.
«Обсуждены вопросы взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, а также иные вопросы российско-алжирского сотрудничества в сфере безопасности», — говорится в сообщении российского Совбеза.
Посол России в Алжире Валерьян Шуваев ранее рассказал RT о перспективных направлениях сотрудничества двух стран.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic заявил, что Алжир входит в число лидеров среди претендентов на вступление в БРИКС.