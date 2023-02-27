Узнать больше

Секретарь Совбеза России Патрушев встретился с президентом Алжира Теббуном

Короткая ссылка
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Патрушев отметил, что Россия видит в Алжире одного из ключевых внешнеполитических партнёров. По его словам, позиции стран близки или совпадают по большинству вопросов международной и региональной повестки.

«Обсуждены вопросы взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, а также иные вопросы российско-алжирского сотрудничества в сфере безопасности», — говорится в сообщении российского Совбеза.

Посол России в Алжире Валерьян Шуваев ранее рассказал RT о перспективных направлениях сотрудничества двух стран.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic заявил, что Алжир входит в число лидеров среди претендентов на вступление в БРИКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить