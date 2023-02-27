Узнать больше

Anadolu: спасатели извлекли живыми 32 человека из-под завалов в турецкой Малатье

Короткая ссылка
Спасатели извлекли 32 человека живыми из-под завалов после землетрясения в провинции Малатья в Турции.
Anadolu: спасатели извлекли живыми 32 человека из-под завалов в турецкой Малатье
  • AFP
  • © DHA

Об этом, как сообщает Anadolu, заявил глава Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.

По его словам, в двух зданиях продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщили, что почти 70 человек пострадали в результате землетрясения в турецкой Малатье.

Как уточняется, один человек погиб.

Магнитуда землетрясения составила 5,6.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить