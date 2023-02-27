Anadolu: спасатели извлекли живыми 32 человека из-под завалов в турецкой Малатье
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Об этом, как сообщает Anadolu, заявил глава Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.
По его словам, в двух зданиях продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщили, что почти 70 человек пострадали в результате землетрясения в турецкой Малатье.
Как уточняется, один человек погиб.
Магнитуда землетрясения составила 5,6.