Anadolu: спасатели извлекли живыми 32 человека из-под завалов в турецкой Малатье

Спасатели извлекли 32 человека живыми из-под завалов после землетрясения в провинции Малатья в Турции.

Об этом, как сообщает Anadolu, заявил глава Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.

По его словам, в двух зданиях продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщили, что почти 70 человек пострадали в результате землетрясения в турецкой Малатье.

Как уточняется, один человек погиб.

Магнитуда землетрясения составила 5,6.