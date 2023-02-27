Количество пострадавших в результате землетрясения в турецкой Малатье возросло до 103
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Об этом информирует Anadolu.
«103 наших гражданина получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,6, которое произошло в Малатье. Они проходят лечение в наших медицинских учреждениях», — сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Ранее в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщили, что почти 70 человек пострадали в результате землетрясения в турецкой Малатье.
Как уточняется, один человек погиб.