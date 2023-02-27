Количество пострадавших в результате землетрясения в турецкой Малатье возросло до 103

Количество пострадавших в результате землетрясения в провинции Малатья в Турции возросло до 103.

Об этом информирует Anadolu.

«103 наших гражданина получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,6, которое произошло в Малатье. Они проходят лечение в наших медицинских учреждениях», — сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Ранее в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщили, что почти 70 человек пострадали в результате землетрясения в турецкой Малатье.

Как уточняется, один человек погиб.