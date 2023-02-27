Нарышкин заявил, что глубоко уважает директора ЦРУ Бёрнса как дипломата и коллегу
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Об этом пишет РИА Новости.
Нарышкин отметил, что встреча была содержательной и проходила в комфортной обстановке.
«Я сохраняю большое уважение к своему коллеге Уильяму Бёрнсу — и как к очень опытному, искусному дипломату, и как к своему коллеге», — заявил он.
Ранее Бёрнс заявил о «дерзком» отношении со стороны Нарышкина в ходе встречи в ноябре 2022 года.
Он назвал встречу «довольно удручающей».