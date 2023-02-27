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Нарышкин заявил, что глубоко уважает директора ЦРУ Бёрнса как дипломата и коллегу

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин опроверг заявления СМИ Соединённых Штатов о том, что якобы высокомерно разговаривал с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бёрнсом в ходе их встречи в Анкаре в ноябре 2022 года.
Нарышкин заявил, что глубоко уважает директора ЦРУ Бёрнса как дипломата и коллегу
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом пишет РИА Новости.

Нарышкин отметил, что встреча была содержательной и проходила в комфортной обстановке.

«Я сохраняю большое уважение к своему коллеге Уильяму Бёрнсу — и как к очень опытному, искусному дипломату, и как к своему коллеге», — заявил он.

Ранее Бёрнс заявил о «дерзком» отношении со стороны Нарышкина в ходе встречи в ноябре 2022 года.

Он назвал встречу «довольно удручающей».

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