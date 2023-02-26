Богданов: сроки встречи глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана уже прорабатываются
Об этом сообщает ТАСС.
«На повестке дня сейчас организация встречи глав внешнеполитических ведомств в четырехстороннем формате», — сказал российский дипломат.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Тегеран присоединится к трёхсторонним переговорам Сирии, Турции и России.
Также российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос нормализации отношений Сирии и Турции.