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Богданов: сроки встречи глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана уже прорабатываются

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что сроки встречи глав внешнеполитических ведомств России, Турции, Сирии и Ирана уже прорабатываются.

Об этом сообщает ТАСС.

«На повестке дня сейчас организация встречи глав внешнеполитических ведомств в четырехстороннем формате», — сказал российский дипломат.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Тегеран присоединится к трёхсторонним переговорам Сирии, Турции и России.

Также российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос нормализации отношений Сирии и Турции.

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