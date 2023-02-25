В Турции задержали мэра наиболее пострадавшего от землетрясений города Нурдагы

Силовики задержали мэра города Нурдагы Оккеша Кавака в провинции Газиантеп в Турции. Там после землетрясений почти не осталось целых зданий.

Об этом информирует издание Sozcu.

Отмечается, что в Мерсине задержали Юнус Кая, который руководил подрядными работами на строительстве десятков домов, не выстоявших после землетрясения. Он является членом Совета города и сотрудником строительной комиссии.

Во время допроса стало известно, что у чиновника было несколько общих проектов с компанией, принадлежащей брату Оккеша Кавака.

«В рамках расследования мэр Нурдагы Оккеш Кавак был задержан», — сказано в материале.

13 февраля и. о. губернатора Осман Бильгин сообщил о решении полностью снести пострадавший от землетрясений город Нурдагы в провинции Газиантеп.