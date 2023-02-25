В Турции задержали мэра наиболее пострадавшего от землетрясений города Нурдагы
- AP
Об этом информирует издание Sozcu.
Отмечается, что в Мерсине задержали Юнус Кая, который руководил подрядными работами на строительстве десятков домов, не выстоявших после землетрясения. Он является членом Совета города и сотрудником строительной комиссии.
Во время допроса стало известно, что у чиновника было несколько общих проектов с компанией, принадлежащей брату Оккеша Кавака.
«В рамках расследования мэр Нурдагы Оккеш Кавак был задержан», — сказано в материале.
13 февраля и. о. губернатора Осман Бильгин сообщил о решении полностью снести пострадавший от землетрясений город Нурдагы в провинции Газиантеп.