Узнать больше

В Турции задержали мэра наиболее пострадавшего от землетрясений города Нурдагы

Короткая ссылка
Силовики задержали мэра города Нурдагы Оккеша Кавака в провинции Газиантеп в Турции. Там после землетрясений почти не осталось целых зданий.
В Турции задержали мэра наиболее пострадавшего от землетрясений города Нурдагы
  • AP

Об этом информирует издание Sozcu.

Отмечается, что в Мерсине задержали Юнус Кая, который руководил подрядными работами на строительстве десятков домов, не выстоявших после землетрясения. Он является членом Совета города и сотрудником строительной комиссии.

Во время допроса стало известно, что у чиновника было несколько общих проектов с компанией, принадлежащей брату Оккеша Кавака.

«В рамках расследования мэр Нурдагы Оккеш Кавак был задержан», — сказано в материале.

13 февраля и. о. губернатора Осман Бильгин сообщил о решении полностью снести пострадавший от землетрясений город Нурдагы в провинции Газиантеп.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить