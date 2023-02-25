В ЕС ввели санкции против 96 российских организаций
- РИА Новости
«Вносим в список ещё 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом, в результате чего общее число... в военной сфере достигает 506», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в перечень вошли организации, связанные с ЧВК «Вагнер» и семь иранских предприятий.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о принятии десятого пакета антироссийских санкций. В чёрные списки включено 121 физическое и юридическое лицо.