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В ЕС ввели санкции против 96 российских организаций

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Евросоюз внёс в санкционный лист 96 российских организаций, связанных с ВПК, следует из официального заявления на сайте ЕК.
В ЕС ввели санкции против 96 российских организаций
  • РИА Новости

«Вносим в список ещё 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом, в результате чего общее число... в военной сфере достигает 506», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в перечень вошли организации, связанные с ЧВК «Вагнер» и семь иранских предприятий.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о принятии десятого пакета антироссийских санкций. В чёрные списки включено 121 физическое и юридическое лицо.

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