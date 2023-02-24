США ввели санкции в отношении девяти российских министров
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Ограничения введены также в отношении министра спорта России Олега Матыцина, главы Минтруда Антона Котякова и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, передаёт РИА Новости.
Кроме того, под ограничения попали главы Минобрнауки и Минцифры Валерий Фальков и Максут Шадаев, а также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
Ранее стало известно, что США вводят санкции в отношении глав десятков регионов России.