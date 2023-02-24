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Посол России выразил признательность Египту за понимание причин конфликта на Украине

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Российский посол в Каире Георгий Борисенко выразил признательность Египту за понимание причин конфликта на Украине и поддержку России.
Посол России выразил признательность Египту за понимание причин конфликта на Украине
  • AFP
  • © Khaled DESOUKI /

«Хотелось бы выразить искреннюю признательность Египту и широкой египетской общественности за понимание причин конфронтации вокруг Украины и поддержку России», — говорится в тексте официального заявления Борисенко.

По словам дипломата, несмотря на ложь со стороны США, египтяне видят и понимают, что Россия ведёт борьбу в интересах всего человечества. Он подчеркнул, что российская сторона не устанет разоблачать заявления представителей западных стран, в том числе по актуальной для Египта теме поставок аграрной продукции.

Ранее Лавров заявил, что между Россией и Западом ведётся почти настоящая война.

Американская газета Politico писала, что продолжение спецоперации России на Украине в 2023 году станет новым сложным испытанием для стран Запада, а также для тех красных линий, которые они для себя установили в отношении поставок оружия украинской армии.

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