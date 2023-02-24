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Премьер Индии Моди: странам G20 предстоит вернуть стабильность в мировую экономику

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Странам G20 предстоит вернуть стабильность, уверенность и рост в мировую экономику, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Премьер Индии Моди: странам G20 предстоит вернуть стабильность в мировую экономику
  • Gettyimages.ru

«Вам — хранителям ведущих экономик и валютных систем мира — предстоит вернуть стабильность, уверенность и рост в мировую экономику», — приводит РИА Новости его слова на открытии встречи министров финансов и управляющих центральных банков G20 в индийском Бангалоре.

Моди отметил, что доверие к международным финансовым институтам сегодня подорвано отчасти потому, что они медленно реформировались.

Ранее глава Всемирного банка Дэвид Малпасс спрогнозировал низкие темпы роста мировой экономики в 2023—2024 годах.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что дефолт в Соединённых Штатах приведёт к катастрофе.

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