Премьер Индии Моди: странам G20 предстоит вернуть стабильность в мировую экономику
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«Вам — хранителям ведущих экономик и валютных систем мира — предстоит вернуть стабильность, уверенность и рост в мировую экономику», — приводит РИА Новости его слова на открытии встречи министров финансов и управляющих центральных банков G20 в индийском Бангалоре.
Моди отметил, что доверие к международным финансовым институтам сегодня подорвано отчасти потому, что они медленно реформировались.
Ранее глава Всемирного банка Дэвид Малпасс спрогнозировал низкие темпы роста мировой экономики в 2023—2024 годах.
Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что дефолт в Соединённых Штатах приведёт к катастрофе.