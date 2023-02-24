На крупнейшем нефтехранилище Мексики начался пожар
Об этом заявило региональное управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter.
«На территории принадлежащего Pemex объекта Tuzandepetl загорелся трубопровод», — сказано в заявлении.
Ранее в США произошёл пожар на правительственном ядерном объекте Y-12.
Возгорание было ликвидировано штатными специалистами при помощи спасателей.
21 февраля стало известно, что по меньшей мере 13 человек госпитализированы из-за пожара на металлургическом заводе в американском штате Огайо.