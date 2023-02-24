На крупнейшем нефтехранилище Мексики начался пожар

На нефтехранилище Tuzandepetl нефтегазовой компании Pemex в восточном штате Веракрус в Мексике начался пожар.

Об этом заявило региональное управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter.

«На территории принадлежащего Pemex объекта Tuzandepetl загорелся трубопровод», — сказано в заявлении.

Ранее в США произошёл пожар на правительственном ядерном объекте Y-12.

Возгорание было ликвидировано штатными специалистами при помощи спасателей.

21 февраля стало известно, что по меньшей мере 13 человек госпитализированы из-за пожара на металлургическом заводе в американском штате Огайо.