Узнать больше

На крупнейшем нефтехранилище Мексики начался пожар

Короткая ссылка
На нефтехранилище Tuzandepetl нефтегазовой компании Pemex в восточном штате Веракрус в Мексике начался пожар.

Об этом заявило региональное управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter.

«На территории принадлежащего Pemex объекта Tuzandepetl загорелся трубопровод», — сказано в заявлении.

Ранее в США произошёл пожар на правительственном ядерном объекте Y-12.

Возгорание было ликвидировано штатными специалистами при помощи спасателей.

21 февраля стало известно, что по меньшей мере 13 человек госпитализированы из-за пожара на металлургическом заводе в американском штате Огайо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить