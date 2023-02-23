Пентагон: США понадобится больше года, чтобы отправить Киеву танки Abrams

США может потребоваться больше года, чтобы поставить Украине танки M1 Abrams, заявила командующая сухопутными войсками американских ВС Кристин Вормут.

По её словам, в США ищут наиболее быстрый способ поставить данные танки ВСУ.

Она отметила, что ни один из вариантов не рассчитан на недели или месяцы.

«Здесь задействованы более длительные сроки. Но, я думаю, существуют варианты меньше двух лет, меньше полутора лет», — приводит РИА Новости слова Вормут на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей.

Ранее ветеран армии США Гленн Жирона предупредил, что украинская армия столкнётся с проблемами, поскольку поставки американских танков Abrams на Украину будут сопровождаться логистическими трудностями.