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Пентагон: США понадобится больше года, чтобы отправить Киеву танки Abrams

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США может потребоваться больше года, чтобы поставить Украине танки M1 Abrams, заявила командующая сухопутными войсками американских ВС Кристин Вормут.
Пентагон: США понадобится больше года, чтобы отправить Киеву танки Abrams
  • Gettyimages.ru

По её словам, в США ищут наиболее быстрый способ поставить данные танки ВСУ.

Она отметила, что ни один из вариантов не рассчитан на недели или месяцы.

«Здесь задействованы более длительные сроки. Но, я думаю, существуют варианты меньше двух лет, меньше полутора лет», — приводит РИА Новости слова Вормут на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей.

Ранее ветеран армии США Гленн Жирона предупредил, что украинская армия столкнётся с проблемами, поскольку поставки американских танков Abrams на Украину будут сопровождаться логистическими трудностями.

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