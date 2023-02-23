Wirtualna Polska: полиция Польши провела секретную операцию по разминированию на Украине

На Украину был отправлен отряд польских полицейских для проведения секретной операции по разминированию территорий.

Об этом пишет Wirtualna Polska.

Отмечается, что это связано с нехваткой сапёров у украинских военных.

«Миссия началась после того, как украинцы в прошлом году обратились к странам — членам объединения антитеррористических подразделений ЕС с просьбой направить сапёров... Однако, согласилась только Польша», — говорится в материале.

По данным издания, в состав Гуманитарного контингента полиции Польши вошли 98 офицеров контртеррористических подразделений, фельдшеры, «члены боевых групп».

«Польские полицейские работали, среди прочего, в окрестностях Киева, Днепра и других местах», — заключается в статье.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель объявил о выделении Украине €25 млн для финансирования работ, направленных на разминирование территории.

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о планах по созданию на Украине центра гуманитарного разминирования.