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Wirtualna Polska: полиция Польши провела секретную операцию по разминированию на Украине

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На Украину был отправлен отряд польских полицейских для проведения секретной операции по разминированию территорий.
Wirtualna Polska: полиция Польши провела секретную операцию по разминированию на Украине
  • РИА Новости

Об этом пишет Wirtualna Polska.

Отмечается, что это связано с нехваткой сапёров у украинских военных.

«Миссия началась после того, как украинцы в прошлом году обратились к странам — членам объединения антитеррористических подразделений ЕС с просьбой направить сапёров... Однако, согласилась только Польша», — говорится в материале.

По данным издания, в состав Гуманитарного контингента полиции Польши вошли 98 офицеров контртеррористических подразделений, фельдшеры, «члены боевых групп». 

«Польские полицейские работали, среди прочего, в окрестностях Киева, Днепра и других местах», — заключается в статье.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель объявил о выделении Украине €25 млн для финансирования работ, направленных на разминирование территории.

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о планах по созданию на Украине центра гуманитарного разминирования.

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