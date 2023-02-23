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Израильская армия сообщила, что по Израилю из сектора Газа выпущены шесть ракет

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Израильская армия обороны сообщила, что из сектора Газа в направлении Израиля выпущены шесть ракет, пять из них перехвачены системами ПВО.

«Шесть ракет были выпущены в сторону израильской территории. Пять ракет были перехвачены средствами ПВО», — сообщает армия в Telegram.

Уточняется, что одна из ракет упала на открытой местности.

11 февраля система ПВО Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа.

5 февраля Армия обороны Израиля сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и ряде районов на юге Израиля близ границы с сектором Газа.

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