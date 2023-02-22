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Путин допустил рост товарооборота между Россией и Китаем в $200 млрд раньше 2024 года

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Президент России Владимир Путин допустил, что объём товарооборота с Китаем в размере $200 млрд может быть достигнут раньше 2024 года.

«Есть все основания полагать, что мы наших целей на уровне торгового оборота достигнем, может быть, даже раньше, чем планировали», — сказал он на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом политбюро ЦК КПК Ван И.

Генеральное консульство России в Харбине ранее сообщило, что объёмы грузоперевозок через российско-китайскую границу стали рекордными в начале 2023 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что половина торгового оборота между Россией и Китаем обслуживается в юанях и рублях.

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