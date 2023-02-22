Глава МККК Мардини: доноры охотно финансируют гумпомощь Украине, в отличие от прочих стран
Об этом Мардини рассказал в беседе с РИА Новости.
«Думаю, я бы подчеркнул, что сегодня не хватает финансирования для подавляющего большинства гуманитарных структур, начиная с работающих в Африке», — рассказал собеседник агентства.
Среди регионов, которые не получают достаточно финансирования от доноров Мардини выделил, в том числе, Афганистан, Мьянму и страны Латинской Америки.
Ранее стало известно, что вместо отправки украинской пшеницы бедным странам её скормили свиньям в Испании.