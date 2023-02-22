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Глава МККК Мардини: доноры охотно финансируют гумпомощь Украине, в отличие от прочих стран

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Генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини заявил о высоком уровне поддержки Украины со стороны различных гуманитарных доноров, в то время как другие нуждающиеся регионы сталкиваются с проблемой недофинансирования.

Об этом Мардини рассказал в беседе с РИА Новости.

«Думаю, я бы подчеркнул, что сегодня не хватает финансирования для подавляющего большинства гуманитарных структур, начиная с работающих в Африке», — рассказал собеседник агентства.

Среди регионов, которые не получают достаточно финансирования от доноров Мардини выделил, в том числе, Афганистан, Мьянму и страны Латинской Америки.

Ранее стало известно, что вместо отправки украинской пшеницы бедным странам её скормили свиньям в Испании.

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