Военный историк: приостановка участия в ДСНВ говорит о том, что Россия не играет в игры Запада
- РИА Новости
По мнению эксперта, «президент сказал то, что нужно было».
«Сейчас тот момент, когда это просто необходимо для России. Россия сейчас защищает свою независимость и свою территорию», — подчеркнул он.
Ченнык допустил, что решение о приостановлении участия в ДСНВ может вызвать панику у западных стран.
«Наверное, паника в Европе и на Западе начнётся, потому что Россия сказала, что не играет больше в эти игры и делает то, что нужно для себя», — сказал он.
Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.
По его словам, прежде, чем вернуться к данному вопросу, нужно понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания.