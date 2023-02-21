Военный историк: приостановка участия в ДСНВ говорит о том, что Россия не играет в игры Запада

Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва приостанавливает участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

По мнению эксперта, «президент сказал то, что нужно было».

«Сейчас тот момент, когда это просто необходимо для России. Россия сейчас защищает свою независимость и свою территорию», — подчеркнул он.

Ченнык допустил, что решение о приостановлении участия в ДСНВ может вызвать панику у западных стран.

«Наверное, паника в Европе и на Западе начнётся, потому что Россия сказала, что не играет больше в эти игры и делает то, что нужно для себя», — сказал он.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.

По его словам, прежде, чем вернуться к данному вопросу, нужно понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания.