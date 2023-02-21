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Песков: поездка Байдена на Украину не является из ряда вон выходящим событием для России

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Визит американского лидера Джо Байдена на Украину не является из ряда вон выходящим событием для российской стороны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: поездка Байдена на Украину не является из ряда вон выходящим событием для России
  • РИА Новости

«Не думаю, что для нас визит президента США даже на Украину является из ряда вон выходящим событием, которое способно повлиять на нашу внутреннюю политику», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.

Песков отметил, что Россия внимательно наблюдала за визитом Байдена на Украину и будет следить за событиями в Польше.

Утром 20 февраля стало известно, что президент США прибыл в Киев.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что цель визита Байдена на Украину заключается в том, чтобы показать, «кто в этом доме хозяин».

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