Песков: поездка Байдена на Украину не является из ряда вон выходящим событием для России

Визит американского лидера Джо Байдена на Украину не является из ряда вон выходящим событием для российской стороны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Не думаю, что для нас визит президента США даже на Украину является из ряда вон выходящим событием, которое способно повлиять на нашу внутреннюю политику», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.

Песков отметил, что Россия внимательно наблюдала за визитом Байдена на Украину и будет следить за событиями в Польше.

Утром 20 февраля стало известно, что президент США прибыл в Киев.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что цель визита Байдена на Украину заключается в том, чтобы показать, «кто в этом доме хозяин».