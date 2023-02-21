В «Росатоме» сообщили, что АЭС «Аккую» не пострадала при новом землетрясении в Турции
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Ранее стало известно, что на границе Сирии и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3.
В Росатоме подчеркнули, что интенсивность подземных толчков на площадке строительства АЭС оценивалась в 2,5 балла.
«По результатам проверки, проведённой специалистами «Аккую Нуклеар», никаких отклонений или повреждений не выявлено», — приводит РИА Новости заявление.
По последним данным, не менее шести человек погибли в результате двух новых землетрясений на юго-востоке Турции.