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Посольство России в Турции сообщило, что не получало обращений после новых землетрясений

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Посольство России сообщило, что не получало обращений от граждан после новых землетрясений на юго-востоке Турции.
Посольство России в Турции сообщило, что не получало обращений после новых землетрясений
  • Gettyimages.ru

«Обращений от россиян в связи с новыми подземными толчками в посольство не поступало», — говорится в заявлении посольства.

Ведомство также не получало информации от турецких властей о наличии среди пострадавших российских граждан.

Ранее стало известно, что по меньшей мере шесть человек погибли, почти 300 получили травмы в результате двух землетрясений на юго-востоке Турции.

Уточняется, что не менее 294 человек получили травмы, 18 из них находятся в тяжёлом состоянии.

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