Власти Узбекистана сообщили, что Ташкент и Каир заключили соглашения на сумму $1,6 млрд
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Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
«Глава нашего государства высоко оценил результаты прошедшего накануне узбекско-египетского бизнес-форума, по итогам которого достигнуты конкретные договорённости по реализации более 20 соглашений и контрактов на общую сумму $1,6 млрд», — говорится в сообщении.
Мирзиёев также отметил возможности для сотрудничества в энергетической, химической, горнодобывающей, текстильной, сельскохозяйственной и фармацевтической отраслях.
Ранее президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран.