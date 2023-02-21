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Власти Узбекистана сообщили, что Ташкент и Каир заключили соглашения на сумму $1,6 млрд

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Ведомства и компании Узбекистана и Египта заключили более 20 контрактов и соглашений на сумму $1,6 млрд.
Власти Узбекистана сообщили, что Ташкент и Каир заключили соглашения на сумму $1,6 млрд
  • Legion-Media

Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Глава нашего государства высоко оценил результаты прошедшего накануне узбекско-египетского бизнес-форума, по итогам которого достигнуты конкретные договорённости по реализации более 20 соглашений и контрактов на общую сумму $1,6 млрд», — говорится в сообщении.

Мирзиёев также отметил возможности для сотрудничества в энергетической, химической, горнодобывающей, текстильной, сельскохозяйственной и фармацевтической отраслях.

Ранее президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран.

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