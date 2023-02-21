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Очевидица рассказала подробности нового землетрясения в турецком Мерсине

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Жительница города Мерсин Гузель Зиатдинова рассказала подробности очередного землетрясения в Турции.
Очевидица рассказала подробности нового землетрясения в турецком Мерсине
  • Gettyimages.ru

«Я мыла посуду, и тут просто вся квартира ходуном пошла. Сперва я не поняла вообще, что происходит. Потом мне подруга говорит: «Бегом выбегаем, ты что, не видишь, землетрясение?»... Все, все, все люди из всех домов просто в истерике вылетали и уезжали», — поделилась Гузель с телеканалом «360».

По её словам, ответственный за дом порекомендовал уехать на двое суток. Зиатдинова добавила, что новое землетрясение стало для неё шоком.

Ранее стало известно, что по меньшей мере шесть человек погибли, почти 300 получили травмы в результате двух землетрясений на юго-востоке Турции.

Сейсмолог, кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.

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