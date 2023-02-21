Власти заявили, что россияне не пострадали в Анталье после новых землетрясений в Турции

Новые землетрясения на юго-востоке Турции ощущались в Анталье, информации о пострадавших в результате подземных толчков россиянах нет. Об этом заявили в губернаторстве провинции.

«Да, соответствующее предупреждение было после землетрясений, которые почувствовали и мы, здесь. Это норматив, такие предупреждения делаются», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что ЧП не сказалось на отдыхе россиян в Анталье.

«По крайней мере, к нам не поступали сообщения о какой-либо панике и недовольстве», — добавили местные власти.

Ранее стало известно, что по меньшей мере шесть человек погибли, почти 300 получили травмы в результате двух землетрясений на юго-востоке Турции.

Уточняется, что не менее 294 человек получили травмы, 18 из них находятся в тяжёлом состоянии.