Минздрав Турции: в провинции Хатай из-за землетрясения были ранены почти 300 человек

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что около 300 человек ранены после двух землетрясений в турецкой провинции Хатай, состояние 18 — тяжёлое.

«В результате двух землетрясений, произошедших в Хатае, у нас 294 пострадавших. 18 из них, к сожалению, находятся в тяжёлом состоянии. После оказания первой медицинской помощи они были перевезены в Адану и Дертйол воздушным и наземным путём», — написал он в Twitter.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что по меньшей мере три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай.