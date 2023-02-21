Узнать больше

Минздрав Турции: в провинции Хатай из-за землетрясения были ранены почти 300 человек

Короткая ссылка
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что около 300 человек ранены после двух землетрясений в турецкой провинции Хатай, состояние 18 — тяжёлое.

«В результате двух землетрясений, произошедших в Хатае, у нас 294 пострадавших. 18 из них, к сожалению, находятся в тяжёлом состоянии. После оказания первой медицинской помощи они были перевезены в Адану и Дертйол воздушным и наземным путём», — написал он в Twitter.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что по меньшей мере три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить