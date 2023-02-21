Минздрав Турции: в провинции Хатай из-за землетрясения были ранены почти 300 человек
«В результате двух землетрясений, произошедших в Хатае, у нас 294 пострадавших. 18 из них, к сожалению, находятся в тяжёлом состоянии. После оказания первой медицинской помощи они были перевезены в Адану и Дертйол воздушным и наземным путём», — написал он в Twitter.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что по меньшей мере три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай.