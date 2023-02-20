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Бундесбанк сообщил, что экономика Германии в I квартале 2023 года продолжит сокращаться

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Германская экономика сократится в I квартале 2023 года, это станет вторым отчётным периодом подряд, когда в стране происходит негативная динамика показателя ВВП. Об этом сообщил Бундесбанк.
Бундесбанк сообщил, что экономика Германии в I квартале 2023 года продолжит сокращаться
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Probst

«Уровень ВВП по итогам IV квартала 2022 года снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Вероятнее всего, в I квартале 2023 года ВВП продолжит сокращаться из-за высокой инфляции и низких показателей промышленного производства и экспорта», — цитирует финансовую организацию ТАСС.

Существенного улучшения ситуации в обозримом будущем ожидать не приходится, отметили эксперты финучреждения.

По итогам января годовая инфляция в Германии ускорилась до 8,7%.

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