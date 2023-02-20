Бундесбанк сообщил, что экономика Германии в I квартале 2023 года продолжит сокращаться
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«Уровень ВВП по итогам IV квартала 2022 года снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Вероятнее всего, в I квартале 2023 года ВВП продолжит сокращаться из-за высокой инфляции и низких показателей промышленного производства и экспорта», — цитирует финансовую организацию ТАСС.
Существенного улучшения ситуации в обозримом будущем ожидать не приходится, отметили эксперты финучреждения.
По итогам января годовая инфляция в Германии ускорилась до 8,7%.