Bloomberg: ЕС изучает расширение полномочий для борьбы с обходом санкций против России
- AP
- © Virginia Mayo
Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта.
Согласно документу, новые полномочия предоставят ЕС право выносить предупреждения физическим лицам или компаниям как внутри объединения, так и за его пределами.
Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций против России ускорит процесс конфискации российских активов странами союза.