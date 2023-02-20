Bloomberg: ЕС изучает расширение полномочий для борьбы с обходом санкций против России

Группа стран — участниц Европейского союза, среди которых в том числе Франция и Германия, предлагает расширить полномочия объединения, чтобы наказать помогающим в обходе санкций против России.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта.

Согласно документу, новые полномочия предоставят ЕС право выносить предупреждения физическим лицам или компаниям как внутри объединения, так и за его пределами.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций против России ускорит процесс конфискации российских активов странами союза.