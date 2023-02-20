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Bloomberg: ЕС изучает расширение полномочий для борьбы с обходом санкций против России

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Группа стран — участниц Европейского союза, среди которых в том числе Франция и Германия, предлагает расширить полномочия объединения, чтобы наказать помогающим в обходе санкций против России.
Bloomberg: ЕС изучает расширение полномочий для борьбы с обходом санкций против России
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта.

Согласно документу, новые полномочия предоставят ЕС право выносить предупреждения физическим лицам или компаниям как внутри объединения, так и за его пределами.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций против России ускорит процесс конфискации российских активов странами союза.

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