Глава Евросовета: ЕС уже принял все основные санкции против России

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью бельгийскому изданию LeSoir заявил, что Европейский союз уже принял все основные санкции против России.

По его словам, «остаётся не так много вещей», которые ещё можно сделать.

«Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода... Но главное уже было сделано, потому что мы ввели санкции против ископаемого топлива... Когда вы уже приняли главные меры, то остаётся не так много из дополнительных вещей, которые вы можете сделать», — цитирует главу Евросовета РИА Новости.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза на заседании 22 февраля планируют окончательно согласовать новый, десятый пакет санкций против России.