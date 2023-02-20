Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с наводнениями в Сан-Паулу

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в связи с наводнениями в бразильском штате Сан-Паулу.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в штате Сан-Паулу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате ливней, наводнений и оползней в бразильском штате Сан-Паулу возросло до 36.