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СК России проверяет десять граждан США на причастность к созданию биооружия на Украине

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Следственный комитет России проверяет десять граждан США и некоторых должностных лиц Минобороны Украины на причастность к созданию биологического оружия.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В настоящее время на причастность к реализации биологических программ двойного назначения проверяется более десяти граждан США», — говорится в сообщении.

При этом Бастрыкин отметил, что ведомство продолжает работу по сбору и фиксации доказательств преступлений Украины, связанных с разработкой бактериологического оружия.

Ранее ВС России получили более 20 тысяч документов о биологической программе США на Украине.

В конце прошлого года в Минобороны России заявили, что США проводили на Украине учения с особо опасными инфекциями.

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