Tages-Anzeiger: в России прекратили работу 18 из 53 швейцарских фирм
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Об этом сообщает Tages-Anzeiger со ссылкой на исследование профессора Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельда.
Отмечается, что 14 компаний, базирующихся в Швейцарии, приостановили деятельность, но не исключают возможности возвращения в Россию.
«Среди них три крупнейших производителя часов — Swatch Group, Richemont и Rolex, сырьевой гигант Glencore и Международная федерация футбола FIFA», — говорится в материале.
Также уточняется, что 18 швейцарских компаний и организаций полностью прекратили свою работу в России.
15 февраля власти Швейцарии сообщили, что передача Украине замороженных в стране российских активов невозможна в соответствии с действующим законодательством.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в случае конфискации активов на Западе Россия готова применить равнозначные компенсационные меры.