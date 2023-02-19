Tages-Anzeiger: в России прекратили работу 18 из 53 швейцарских фирм

Из 53 компаний Швейцарии 18 покинули рынок России из-за украинского конфликта, ещё 14 приостановили деятельность.

Об этом сообщает Tages-Anzeiger со ссылкой на исследование профессора Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельда.

Отмечается, что 14 компаний, базирующихся в Швейцарии, приостановили деятельность, но не исключают возможности возвращения в Россию.

«Среди них три крупнейших производителя часов — Swatch Group, Richemont и Rolex, сырьевой гигант Glencore и Международная федерация футбола FIFA», — говорится в материале.

Также уточняется, что 18 швейцарских компаний и организаций полностью прекратили свою работу в России.

15 февраля власти Швейцарии сообщили, что передача Украине замороженных в стране российских активов невозможна в соответствии с действующим законодательством.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в случае конфискации активов на Западе Россия готова применить равнозначные компенсационные меры.