ВС Франции официально завершили операции в рамках миссии Sabre в Буркина-Фасо

Операции в рамках миссии Sabre Вооружённых сил Франции в Буркина-Фасо официально завершены.

«Генштаб Вооружённых сил и командование спецгруппы Sabre организовали на базе... в Камбуансе торжественную церемонию спуска флагов, ознаменовавшую официальное окончание операций спецгруппы на территории Буркина-Фасо», — передаёт текст заявления Генштаба ВС страны РИА Новости.

Вывоз оборудования французскими военными из страны продолжается, уточняется в материале.

22 января правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооружённых сил Франции.

25 января Франция получила требование вывести войска из Буркина-Фасо.