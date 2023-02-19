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ВС Франции официально завершили операции в рамках миссии Sabre в Буркина-Фасо

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Операции в рамках миссии Sabre Вооружённых сил Франции в Буркина-Фасо официально завершены.
ВС Франции официально завершили операции в рамках миссии Sabre в Буркина-Фасо
  • AFP

«Генштаб Вооружённых сил и командование спецгруппы Sabre организовали на базе... в Камбуансе торжественную церемонию спуска флагов, ознаменовавшую официальное окончание операций спецгруппы на территории Буркина-Фасо», — передаёт текст заявления Генштаба ВС страны РИА Новости.

Вывоз оборудования французскими военными из страны продолжается, уточняется в материале.

22 января правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооружённых сил Франции.

25 января Франция получила требование вывести войска из Буркина-Фасо.

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