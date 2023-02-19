Узнать больше

Journal du Dimanche: Бербок хочет выдвинуться в канцлеры ФРГ в случае роспуска бундестага

Короткая ссылка
Глава МИД Германии Анналена Бербок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера страны, если будет принято решение распустить бундестаг. Об этом пишет издание Journal du Dimanche со ссылкой на дипломатический источник.
Journal du Dimanche: Бербок хочет выдвинуться в канцлеры ФРГ в случае роспуска бундестага
  • AP

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на материал, роспуск бундестага возможен из-за украинского конфликта.

«Министр иностранных дел... Анналена Бербок даже готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что партия канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ, Социал-демократическая партия Германии) проиграла на повторных выборах в парламент Берлина впервые с 1999 года.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что политической карьере Олафа Шольца придёт конец из-за решения отправить на Украину танки Leopard.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить