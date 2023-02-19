Journal du Dimanche: Бербок хочет выдвинуться в канцлеры ФРГ в случае роспуска бундестага
- AP
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на материал, роспуск бундестага возможен из-за украинского конфликта.
«Министр иностранных дел... Анналена Бербок даже готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии», — говорится в материале.
Ранее стало известно, что партия канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ, Социал-демократическая партия Германии) проиграла на повторных выборах в парламент Берлина впервые с 1999 года.
До этого бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что политической карьере Олафа Шольца придёт конец из-за решения отправить на Украину танки Leopard.