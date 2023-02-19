Journal du Dimanche: Бербок хочет выдвинуться в канцлеры ФРГ в случае роспуска бундестага

Глава МИД Германии Анналена Бербок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера страны, если будет принято решение распустить бундестаг. Об этом пишет издание Journal du Dimanche со ссылкой на дипломатический источник.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на материал, роспуск бундестага возможен из-за украинского конфликта.

«Министр иностранных дел... Анналена Бербок даже готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что партия канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ, Социал-демократическая партия Германии) проиграла на повторных выборах в парламент Берлина впервые с 1999 года.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что политической карьере Олафа Шольца придёт конец из-за решения отправить на Украину танки Leopard.