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DM: глава Генштаба Британии пригрозил МО отставкой из-за сокращения финансирования армии

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Глава Генштаба Великобритании генерал сэр Патрик Сандерс пригрозил британскому Министерству обороны уйти в отставку, если ведомство продолжит сокращать финансирование армии.
DM: глава Генштаба Британии пригрозил МО отставкой из-за сокращения финансирования армии
  • Gettyimages.ru
  • © Matt Cardy

Об этом информирует издание Daily Mail.

По мнению Сандерса, политика британского оборонного ведомства по сокращению финансирования армии может стать причиной того, что войска будут вынуждены использовать устаревшее оборудование.

По данным издания, в данный момент британская армия находится в «худшем состоянии».

Ранее руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что в случае возникновения военного конфликта армия Великобритании «продержится около пяти дней» в связи с истощёнными запасами вооружений.

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