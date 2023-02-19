Jerusalem Post: почти 250 тысяч человек по всему Израилю протестовали против судебной реформы

Почти 250 тысяч человек по всему Израилю вышли на акцию протеста против судебной реформы.

Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

«Почти четверть миллиона израильтян присоединились к демонстрациям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что демонстрации прошли в более чем 60-ти местах страны. В одном Тель-Авиве на акцию вышли почти 135 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Израиле проходят многотысячные протесты против судебной реформы, предложенной правительством Биньямина Нетаньяху.

Также президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство прислушаться к протестующим.