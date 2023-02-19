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Jerusalem Post: почти 250 тысяч человек по всему Израилю протестовали против судебной реформы

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Почти 250 тысяч человек по всему Израилю вышли на акцию протеста против судебной реформы.

Об этом сообщает газета Jerusalem Post

«Почти четверть миллиона израильтян присоединились к демонстрациям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что демонстрации прошли в более чем 60-ти местах страны. В одном Тель-Авиве на акцию вышли почти 135 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Израиле проходят многотысячные протесты против судебной реформы, предложенной правительством Биньямина Нетаньяху.

Также президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство прислушаться к протестующим.

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