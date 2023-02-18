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Times of Israel: делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза

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Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза (АС) в Эфиопии.
Times of Israel: делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза
  • AP

Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на МИД Израиля.

В материале сказано, что во время мероприятия охранники потребовали от представителей делегации, чтобы они ушли.

«Израиль серьёзно относится к инциденту, в ходе которого... посла Шэрон Бар-Ли удалили из зала Африканского союза, несмотря на её статус аккредитованного наблюдателя», — заявил официальный представитель ведомства Лиор Хаят.

По его словам, печально видеть, что Африканский союз «стал заложником небольшого числа экстремистских стран», таких как Алжир и Южно-Африканская Республика, «движимых ненавистью и контролируемых Ираном».

3 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили меры противодействия Ирану в ходе встречи в Париже.

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