Times of Israel: делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза

Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза (АС) в Эфиопии.

Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на МИД Израиля.

В материале сказано, что во время мероприятия охранники потребовали от представителей делегации, чтобы они ушли.

«Израиль серьёзно относится к инциденту, в ходе которого... посла Шэрон Бар-Ли удалили из зала Африканского союза, несмотря на её статус аккредитованного наблюдателя», — заявил официальный представитель ведомства Лиор Хаят.

По его словам, печально видеть, что Африканский союз «стал заложником небольшого числа экстремистских стран», таких как Алжир и Южно-Африканская Республика, «движимых ненавистью и контролируемых Ираном».

3 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили меры противодействия Ирану в ходе встречи в Париже.