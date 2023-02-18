Политик из Франции Асселино: в случае взрыва химикатов в России СМИ Запада не молчали бы

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что западные СМИ лицемерно молчат об экологической катастрофе в США, так как она произошла не в России или Китае.

Об этом он написал в своём Twitter.

По его словам, экологическая катастрофа, произошедшая после взрыва в Огайо, может затронуть всё северное полушарие.

«Если бы это произошло в России или Китае, наши СМИ круглосуточно осуждали бы халатность Путина и Си Цзиньпина», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США замалчивают последствия техногенной катастрофы в Огайо.

Также сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп на следующей неделе планирует посетить пострадавший от аварии с химикатами штат Огайо.