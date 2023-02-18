Узнать больше

Политик из Франции Асселино: в случае взрыва химикатов в России СМИ Запада не молчали бы

Короткая ссылка
Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что западные СМИ лицемерно молчат об экологической катастрофе в США, так как она произошла не в России или Китае.

Об этом он написал в своём Twitter.

По его словам, экологическая катастрофа, произошедшая после взрыва в Огайо, может затронуть всё северное полушарие.

«Если бы это произошло в России или Китае, наши СМИ круглосуточно осуждали бы халатность Путина и Си Цзиньпина», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США замалчивают последствия техногенной катастрофы в Огайо.

Также сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп на следующей неделе планирует посетить пострадавший от аварии с химикатами штат Огайо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить