Байден: в США произошло 73 преступления с массовой стрельбой за 48 дней с начала года
Об этом сообщает ТАСС.
«Насилие с применением огнестрельного оружия — это эпидемия, и конгресс должен действовать уже сейчас», — сказал Байден.
При этом американский лидер призвал к реформированию закона об оружии.
Ранее Джо Байден призвал раз и навсегда ввести запрет на оборот штурмового оружия в США.
Днём ранее сообщалось о гибели шести человек в результате стрельбы в штате Миссисипи.
Также один человек погиб при стрельбе в торговом центре в Техасе.