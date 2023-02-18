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Байден: в США произошло 73 преступления с массовой стрельбой за 48 дней с начала года

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Президент США Джо Байден после массовой стрельбы в Миссисипи назвал «эпидемией» случаи массовой стрельбы в стране, отметив, что с начала года произошло уже не менее 73 таких преступлений.

Об этом сообщает ТАСС.

«Насилие с применением огнестрельного оружия — это эпидемия, и конгресс должен действовать уже сейчас», — сказал Байден.

При этом американский лидер призвал к реформированию закона об оружии.

Ранее Джо Байден призвал раз и навсегда ввести запрет на оборот штурмового оружия в США.

Днём ранее сообщалось о гибели шести человек в результате стрельбы в штате Миссисипи.

Также один человек погиб при стрельбе в торговом центре в Техасе.

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