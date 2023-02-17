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Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с неизвестным содержимым

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Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с неизвестным содержимым, сейчас его изучают в лаборатории.
Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с неизвестным содержимым
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«Посольство России в Румынии подтверждает факт получения 17 февраля конверта с порошкообразным содержимым от неизвестного отправителя. Проинформировали об этом местные компетентные службы, которые оперативно прибыли к загранучреждению и, после первичного осмотра конверта, приняли решение о проведении дополнительного анализа в лабораторных условиях», — сказали агентству в посольстве.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Румынии изъяли и проводят проверку подозрительного конверта, который поступил в посольство России.

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