Захарова оценила обещание дать Нетаньяху Нобелевскую премию за уход России с Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о Нобелевской премии для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее Нуланд пообещала Нобелевскую премию мира Нетаньяху, если тот убедит президента России Владимира Путина вывести войска с Украины.

«Виктория, лучше за урегулирование ближневосточного конфликта и полнокровное существование государства Палестина. Или это совсем не реалистично?» — написала Захарова в Telegram-канале.

Она также отметила, что не знала, что «именно Нуланд принимает решения за Нобелевский комитет».

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский в эфире всеукраинского телемарафона ранее заявил, что Израиль готов выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом при желании обеих сторон.

1 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что готов рассмотреть роль посредника в украинском кризисе в случае поступления соответствующего предложения от всех заинтересованных сторон.

Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью корреспонденту RT Калебу Мопину заявил, что украинский президент Владимир Зеленский пойдёт на переговоры, когда его заставит это сделать Запад.

Небензя напомнил, что «на Украине действует указ, подписанный самим Зеленским, которым он себе же запретил иметь дело с действующим руководством России».

Дипломат отметил, что не видит с украинской стороны каких-либо серьёзных усилий насчёт переговоров.