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Венесуэла и Колумбия подписали торговое соглашение

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Президент Колумбии Густаво Петро и венесуэльский лидер Николас Мадуро подписали торговое соглашение между странами.

«Мы здесь подписываем частичное соглашение, которое является ещё одним шагом к интеграции, которую, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя было приостанавливать», — приводит РИА Новости слова Петро в ходе мероприятия.

Он отметил, что соглашение позволит снять торговые барьеры, которые могли существовать между странами.

По словам Мадуро, данным действием «две братские нации по-новому запускают политическую, экономическую, торговую и демографическую динамику».

Ранее Мадуро заявил о полном открытии границ с Колумбией с 1 января.

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