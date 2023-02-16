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В ООН высказались о призывах к исключению России из организации

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал призывы об исключении России из организации.
В ООН высказались о призывах к исключению России из организации
  • AP
  • © Ted Shaffrey

«В качестве подтверждения: наша принципиальная позиция в том, что мы не считаем, что исключение стран способствует долгосрочному поиску мира», — цитирует его ТАСС.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что исключение России из ООН невозможно, для этого нет правовых оснований, но если кто-то найдёт неправовой способ сделать это, результатом станет слом всей системы международных отношений.

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