В ООН высказались о призывах к исключению России из организации

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал призывы об исключении России из организации.

«В качестве подтверждения: наша принципиальная позиция в том, что мы не считаем, что исключение стран способствует долгосрочному поиску мира», — цитирует его ТАСС.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что исключение России из ООН невозможно, для этого нет правовых оснований, но если кто-то найдёт неправовой способ сделать это, результатом станет слом всей системы международных отношений.