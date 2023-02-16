Грызлов заявил, что Россия поддержит кандидатуру Белоруссии на включение в состав СБ ООН

Россия поддержит включение Белоруссии в число непостоянных членов Совбеза ООН на 2024–2025 годы, заявил российский посол в республике Борис Грызлов.

«Ещё один важный сюжет — голосование о включении Беларуси в число непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2024–2025 годы. Напомню, что таким статусом на основе постоянной ротации обладают 20 стран, и два года назад группа восточноевропейских государств выдвинула кандидатуру Беларуси», — сказал он.

Грызлов отметил, что в этом году вопреки регламенту заявилась ещё одна страна — Словения. По мнению дипломата, таким образом запад намерен вытеснить Белоруссию из списка претендентов на членство.

«Мы ведём серьёзную работу с нашими странами-партнёрами для того, чтобы голосование 6 июня сложилось в пользу Беларуси. Это будет важным показателем того, что мир становится многополярным», — подчеркнул Грызлов.

Ранее стало известно, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи 17 февраля обсудят стратегическое партнёрство, а также интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

До этого в Кремле сообщили, что Путин в пятницу, 17 февраля, в Ново-Огарёве встретится с Лукашенко.