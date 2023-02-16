Спецпредставитель Иванов назвал экологической катастрофой ЧП с химикатами в Огайо

Авария с поездом в американском штате Огайо, который перевозил опасные химикаты и сошёл с рельсов, является серьёзной экологической катастрофой, однако в Америке об этом предпочитают молчать, рассказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«В штате Огайо произошла, я считаю, серьёзная экологическая катастрофа. Сошёл с рельсов целиком поезд, перевозящий очень опасные химические отходы, у нас это классифицируется как отходы первого класса опасности», — рассказал он ТАСС.

Иванов напомнил, что американские власти решили поджечь вытекающие химикаты, чтобы ликвидировать ущерб.

«И они неделю горят. За это время во всей округе вся рыба и все животные сдохли, пожар продолжается, в воздух выделяется вещество под названием фосген. Во время Первой мировой войны фосген был официальным химическим оружием. Вот он выделяется», — подчеркнул чиновник.

В это же время в США об этом не говорят, но зато «занимаются зондами», подчеркнул Иванов.

При этом, если бы подобная авария произошла в России, «вселенский вой бы стоял», что происходит «глобальная экологическая катастрофа», а российские власти «ничего не предпринимают, они ничего не могут», отметил собеседник агентства.

Он подытожил, что «экология — это политика».

5 февраля американские СМИ сообщили, что в Огайо порядка 50 вагонов поезда сошли с рельсов.

Товарный поезд перевозил опасные химические вещества, как минимум пять вагонов перевозили ядовитый винилхлорид. После этого в радиусе нескольких километров от ЧП эвакуировали местных жителей.

Политический обозреватель Fox News Томи Ларен заявила, что американский лидер Джо Байден сосредоточился на ситуации на Украине вместо того, чтобы предпринять действия на фоне химической аварии в штате Огайо.