Россия согласовала соглашение по модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе

Замминистра энергетики России Сергей Мочальников заявил, что российская сторона согласовала проект межправсоглашения по проекту модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.

Об этом говорится на сайте Минэнерго России.

Как указывает ведомство, Мочальников провёл рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Монголии Улзийсайханом Энхтувшином, в ходе которой главной темой как раз была модернизация ТЭЦ-3.

«С российской стороны проект межправсоглашения прошёл все необходимые согласования и в скором времени документ будет передан монгольской стороне», — цитирует замминистра ведомство.

Ранее вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил, что поставки нефтепродуктов из России крайне важны для Монголии, поскольку позволяют ей стабильно обеспечивать страну относительно недорогим топливом.