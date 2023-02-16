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Россия согласовала соглашение по модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе

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Замминистра энергетики России Сергей Мочальников заявил, что российская сторона согласовала проект межправсоглашения по проекту модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.
Россия согласовала соглашение по модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Veiga

Об этом говорится на сайте Минэнерго России.

Как указывает ведомство, Мочальников провёл рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Монголии Улзийсайханом Энхтувшином, в ходе которой главной темой как раз была модернизация ТЭЦ-3.

«С российской стороны проект межправсоглашения прошёл все необходимые согласования и в скором времени документ будет передан монгольской стороне», — цитирует замминистра ведомство.

Ранее вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил, что поставки нефтепродуктов из России крайне важны для Монголии, поскольку позволяют ей стабильно обеспечивать страну относительно недорогим топливом.

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