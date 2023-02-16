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Профессор политологии Кембриджского университета: Европа провалилась на информационном фронте

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Профессор политологии Кембриджского университета Макрам Хури Маххуль заявил в беседе с RT, что Европа провалилась на информационном фронте. По его словам, ЕС сейчас ищет любой способ наложить санкции на Россию и блокировать её.

По его словам, Россия добилась успехов в информационном пространстве с помощью вещающих на разных языках телеканалов RT. Политолог добавил, что таким образом удалось повлиять на региональное общественное мнение.

Профессор объяснил, что Евросоюзу не нужны новости, которые не совпадают с его точкой зрения, особенно по ситуации на Украине, поэтому против России объявили в том числе информационную кампанию.

Маххуль допустил, что в ближайшем будущем напряжённость в этой сфере будет нарастать, поскольку Запад видит, что потерял контроль над происходящим.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЕС может запретить на своей территории RT Arabic в рамках нового пакета антироссийских санкций.

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