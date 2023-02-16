Госдеп: США не могут позволить себе разрыв прямого диалога с КНР

США не могут позволить себе пойти на разрыв прямого диалога с Китаем, заявила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

«Мы должны иметь прямую связь, говорить КНР о тех случаях, когда, по нашему мнению, её действия идут вразрез с правилами, нормами, Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека, которые она якобы поддерживает», — приводит ТАСС слова Шерман на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

Она отметила, что, если бы США не шли на взаимодействие с КНР, это нанесло бы ущерб безопасности и свободе страны.

Ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении шести юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов.